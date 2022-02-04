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Общество4 февраля 2022 4:38

Житель Кузбасса отсудил у управляющей компании 120 тысяч рублей за скользкое крыльцо

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кузбассе судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с управляющей компании в пользу горожанина, который поскользнутся, выходя из подъезда. Об этом сообщили УФССП России по Кемеровской области.

Площадка у крыльца многоквартирного дома обледенела, мужчина упал и получил серьезную травму. Ему пришлось делать операцию. Пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании, которая должным образом не очистила и не обработала противогололедными материалами территорию в подъезд.

Центральный районный суд Новокузнецка обязал управляющую компанию выплатить мужчине 120 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства УК, находящиеся в банке, и постановление о запрете на регистрацию автомобилей. В итоге организация-должник выплатила задолженность в полном объеме.

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