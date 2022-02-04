Власти Кузбасса рассказали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом

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Судя по опыту других стран, пиковой неделей при распространении «омикрона» является третья неделя с момента начала подъема - в Кузбассе это будет следующая неделя. Об этом рассказал зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

- Поэтому очень важно избежать перегрузки, коллапса, толп, очередей в медицинских организации - сказал он.

По его словам, для этого был изменен характер работы поликлиник: регистратуры и медсестры начинают работать в 7.30, и к моменту прихода врачей к 8.00 уже собрана вся информация о первых пациентах.

Кроме того, Алексей Цигельник отметил, что поликлиники теперь работают по выходным дням (с 7.30 до 20.00). Он призвал кузбассовцев с симптомами ОРВИ не ждать понедельника, а обращаться в «красные зоны» в субботу и воскресенье.