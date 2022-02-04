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Общество4 февраля 2022 9:07

В Кузбассе медики рассказали, как питаться перенесшим коронавирус

Питание должно быть комплексным и разнообразным
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе медики рассказали, как питаться перенесшим коронавирус.

В Кузбассе медики рассказали, как питаться перенесшим коронавирус.

Фото: Мария АНАНОВА

Жителям Кузбасса рассказали, как правильно питаться после перенесенного коронавируса. Об этом 4 февраля в ходе прямого эфира регионального министерства здравоохранения сообщила специалист центра медицинской реабилитации Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского врач-терапевт Инна Стерлягова.

Врач отметила, что нужно ограничивать употребление продуктов быстрого приготовления. Также стоит исключить из рациона алкоголь и токсическое воздействие на организм.

Специалист добавила, что при средней степени тяжести и тяжелом течении болезни организм теряет большое количество белков. Поэтому после лечения следует ввести в питание продукты с высоким содержанием белка (мясо, яйца, молочные продукты).

Кроме того, важны продукты, которые богаты витаминами - овощи, фрукты. Питание должно быть комплексным и разнообразным.

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