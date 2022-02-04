В Кузбассе дом престарелых оштрафован за нарушения пожарной безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мысках выявили нарушения правил пожарной безопасности в организации, осуществляющей уход за пожилыми людьми. Об этом сообщает прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в пансионате нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, отсутствуют документы на систему противопожарной защиты объекта. Также к работе допущены сотрудники, которые не проходили обучение требованиям пожарной безопасности.

Кроме того, существуют недостатки по монтажу и эксплуатации средств пожарной безопасности здания, не выполнены работы по ремонту, техническому обслуживанию и использованию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Добавили, что данные нарушения угрожают жизни и здоровью находящихся внутри людей. Городская прокуратура назначила юридическому лицу штраф в размере 150 тысяч рублей и направила в суд иск о запрете эксплуатации здания организации, обязала собственника устранить нарушения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.