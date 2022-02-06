В Кузбассе без вести пропал 25-летний мужчина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo

В Кузбассе пропал без вести 25-летний Роман Кочкин. Мужчина может находиться в Новокузнецке либо в микрорайоне Адлер города Сочи (Краснодарский край). Со 2 февраля 2022 года его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 188 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы черные и карие глаза. Он был одет в черную куртку, серые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.