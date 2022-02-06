В Новокузнецке жители «прошли сквозь стены» ради совершения краж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке четверо горожан обратились в полицию. Они рассказали, что из принадлежащих им гаражей похитили имущество. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что задержали троих злоумышленников. Оказалось, что мужчины специально приехали в гаражный кооператив, чтобы совершить кражу. Сообщники нашли бокс со сломанной крышей, проникли внутрь и обнаружили кувалду. С ее помощью они сломали перегородки в нескольких гаражах, откуда похитили две пары лыж и сумку с инструментами. Сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сообщникам грозит до пяти лет лишения свободы. Украденное имущество возвращено новокузнечанам.