В Новокузнецке временно закрыли поликлинику из-за отключения электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке 6 февраля временно приостановили прием пациентов в поликлинике № 2 на улице Площадь Побед, 4. Минздрав Кузбасса сообщает, что причиной послужили ремонтные работы на подстанции и ограничение электроснабжения.

Также отметили, что пациенты могут получить медицинскую помощь в поликлинике № 1 на проспекте Бардина,26а и в поликлинике № 9 на улице Хитарова,32.

Руководство больницы приносит извинения жителям Новокузнецка за временные неудобства.