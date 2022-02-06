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Общество6 февраля 2022 7:46

В Новокузнецке временно закрыли поликлинику из-за отключения электричества

Пациентов перенаправили в другие медицинские учреждения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке временно закрыли поликлинику из-за отключения электричества.

В Новокузнецке временно закрыли поликлинику из-за отключения электричества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке 6 февраля временно приостановили прием пациентов в поликлинике № 2 на улице Площадь Побед, 4. Минздрав Кузбасса сообщает, что причиной послужили ремонтные работы на подстанции и ограничение электроснабжения.

Также отметили, что пациенты могут получить медицинскую помощь в поликлинике № 1 на проспекте Бардина,26а и в поликлинике № 9 на улице Хитарова,32.

Руководство больницы приносит извинения жителям Новокузнецка за временные неудобства.

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