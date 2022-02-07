Новый антирекорд: в Кузбассе выявили 1851 новый случай коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1851 человека. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 348 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 104 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 87 999 выздоровели, 1 962 скончались, 10 117 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.