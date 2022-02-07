Житель Кузбасса пожаловался на рухнувшую на него кирпичную кладку

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.
В Ленинске-Кузнецком житель рассказал об инциденте во дворе многоквартирного дома по улице Григорченкова, 33А. Когда мужчина выходил из подъезда с внуком, на него осыпалась часть кирпичной кладки. Отмечено, что ребенок не пострадал.
Горожанин отметил, что ранее сообщал мэрии o неудовлетворительном состоянии защитного слоя кирпичной кладки. Однако ему ответили, что кладка нe разрушается.
В этот раз в горадминистрации уточнили, что специалисты обслуживающей организации проверят место происшествия до 9 февраля.
Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.