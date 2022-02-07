В Кузбассе количество обращений в «красные зоны» достигло рекордных показателей

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшею неделю в поликлиники Кузбасса с симптомами ОРВИ обратились 75 000 человек - это рекордный показатель за все время пандемии. Об этом сообщил зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник на аппаратном совещании по коронавирусу.

При этом уменьшилось количество подтвержденных случаев коронавируса среди детей.

- В минувшие выходные количество детей, которым понадобилась медицинская помощь, было на 20-25% ниже, чем в предыдущие выходные, - сказал Цигельник.

Он напомнил, что в регионе изменился режим работы «красных зон»: медсестры приступают к работе с 7:30. Кроме того, по его словам, теперь работники скорой помощи могут самостоятельно выдавать лекарства пациентам с подтвержденным COVID-19. Ежедневно силами медиков скорой проводят порядка 150 тестов на коронавирус.

Алексей Цигельник отметил также, что в Кузбассе увеличилось число госпитализаций в стационары: ежедневно в больницы кладут 220-250 кузабссовцев с подтвержденным коронавирусом. На данный момент занято 2630 коек из развернутых 2913. Но, по прогнозам, количество госпитализаций и выписанных пациентов скоро должно сравняться.