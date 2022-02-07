В Кузбассе ищут 60-летнего мужчину, который пропал два года назад

Фото: ГУ МВД по Кемеровсокй области.

В Новокузнецке сотрудники уголовного розыска разыскивают Олега Терехина 05.09.1961 года рождения. Мужчина ушел из дома 1 января 2020 года и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Приметы пропавшего: на вид 65 лет, рост около 160 сантиметров, у него худощавое телосложение.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-(3843)-874-14-93, 574-598 или «02» («102» - с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.