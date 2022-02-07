В Кузбассе продлили режим «черного неба». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех территориях Кузбасса продлили режим «черного неба». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим неблагоприятных метеорологических условия введенный 19 января в Кемерове продлен до 18.00 8 февраля, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 9 февраля.

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, так как в регионе сохраняются метеоусловия способствующие накоплению загрязняющих веществ.