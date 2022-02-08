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Происшествия8 февраля 2022 5:13

В Кузбассе будут судить экс-менеджера банка, которая похитила у клиентов около 200 тысяч рублей

В течение двух месяцев, она использовала свое служебное положение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе будут судить экс-менеджера банка, которая похитила у клиентов около 200 тысяч рублей.

В Кузбассе будут судить экс-менеджера банка, которая похитила у клиентов около 200 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске будут судить бывшего менеджера банка, которая похитила у клиентов около 200 тысяч рублей. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в феврале и марте 2021 года в полицию обратились несколько клиентов одного из городских банков.

Они сообщили, что от их имени оформили кредитные карты, с которых были сняты денежные средства. Выяснилось, что к преступлениям причастна 35-летняя менеджер организации. В течение двух месяцев, она использовала свое служебное положение. Похищенные деньги обвиняемая потратила.

Уголовное дело направлено в суд. Экс-менеджеру грозит до шести лет лишения свободы.