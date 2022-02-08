В Новокузнецке полиция выявила источники экологического загрязнения

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке полицейские выявили в ходе целенаправленных рейдов источники экологического загрязнения. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что проверили шиномонтажные мастерские города на предмет соблюдения условий хранения отходов производства.

Так, на улице Транспортной инспекторы обнаружили на территории сервисной станции старые шины, которые работники организации складируют около мастерской непосредственно на грунте, на земельном участке, не принадлежащем организации.

Полицейские составили протокол о несоблюдении природоохранных норм при обращении с отходами в отношении работника, в должностные обязанности которого входит утилизация старых шин. Мужчине грозит штрафа в размере до 30 тысяч рублей. Также сотрудники полиции направили материала на рассмотрение в министерство природы и экологии Кузбасса.