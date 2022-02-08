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Общество8 февраля 2022 11:27

В Кемерове снесут более 30 гаражей на проспекте Ленина

Демонтаж планируют завершить не позднее 31 декабря 2022 года
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове снесут более 30 гаражей на проспекте Ленина.

В Кемерове снесут более 30 гаражей на проспекте Ленина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове демонтируют более трех десятков гаражей юго-восточнее дома № 7 по проспекту Ленина. Опубликовано соответствующее постановление 7 февраля на сайте горадминистрации.

Отмечено, что снесут 34 металлических гаража, которые размещены незаконно. Владельцы данных гаражей неизвестны. Вывоз и хранение демонтированных объектов находящегося в них имущества будет осуществлен специалистами.

Демонтаж планируют завершить не позднее 31 декабря 2022 года.