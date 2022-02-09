В Кузбассе будут судить мужчину, который убил подругу ударом по голове

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

65-летний житель Калтана предстанет перед судом за убийство своей гражданской жены. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, мужчина вечером пришел домой пьяным. 62-летняя сожительница не хотела ему открывать, но потом все же пустила домой. Мужчина обнаружил, что она нетрезва и предъявил ей претензии. В ходе ссоры хозяйка оскорбила мужчину нецензурной бранью, а он, разозлившись, в ответ ударил ее кулаком по голове. Утром житель Калтана обнаружил, что женщина мертва. Он вызвал полицию, но сообщил, что сожительница не подавала признаков жизни, когда он пришел, не рассказав про то, что ударил ее.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала черепно-мозговая травма. Следователи собрали доказательства причастности мужчины к смерти сожительницы.

Сейчас дело передано в суд.