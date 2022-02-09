В Кемерове отменили концерт популярного музыканта из-за ситуации с коронавирусом

Фото: инстаграм lspolegi

В Кемерове отменили концерт белорусского музыканта ЛСП (Олег Савченко) из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выступление рэпера должно было состояться 16 февраля, однако накануне организаторы сообщили о переносе концерта.

- По причине сохраняющихся ограничений на работу площадки, мы не можем провести полноценное шоу ЛСП в Кемерово в феврале. Группа и организаторы крайне расстроены этим фактом, но концерт снова придется перенести, - сказано в сообщении.

Концерт будет проведен 16 мая. Все приобретенные билеты остаются действительными, отметили организаторы.