В Кузбассе 18-летний парень избил женщину бейсбольной битой

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком вынесен приговор 19-летнему парню, который избил женщину бейсбольной битой. Он обвинялся по статье умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Юноша поссорился со знакомым и вызвал его на встречу. Он хотел избить мужчину бейсбольной битой, но тот от увернулся от удара и убежал. При этом 35-летняя подруга, с которой он пришел, осталась на месте, и следующий удар пришелся по ее голове. Женщина упала и серьезно травмировала ногу. Медики диагностировали ей переломы челюсти и голени, а также ссадины и ушибы.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему два года условного лишения свободы.