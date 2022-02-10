Жители кузбасского города пожаловались на черный снег

Жители Киселевска пожаловались в соцсетях на снег черного цвета. В одном из местных сообществ во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, что угольная пыль толстым слоем покрывает снег.

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

- Это что вообще такое? Это ад! Обратите внимание, пожалуйста, - говорит женщина за кадром.

В комментариях пользователи отметили, что снег черный оттого, что в этом месте «уголь возят «камазами». Другие комментаторы подчеркнули, что это проблема не только Киселевска, но и Прокопьевска.