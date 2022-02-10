Губернатор Кузбасса рассказал, как решается проблема нехватки врачей в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе создают условия для обучения и дальнейшего трудоустройства собственных специалистов-медиков, чтобы решить проблему с нехваткой кадров в сфере здравоохранения. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилев.

- Мы увеличиваем государственное задание в профильных образовательных учреждениях: в 2019 году в медколледже оно составляло 2 150 мест, в 2021 году - уже 2 520. В КемГМУ в сравнении по этим же годам целевой прием на специалитет увеличился с 715 до 939 мест, а в ординатуру - с 239 до 465, - отметил губернатор Кузбасса.

Чтобы выпускники оставались работать в кузбасских медучреждениях, выплачивают по одному миллиону рублей врачам «дефицитных» специальностей, по 500 тысяч рублей - тем, кто устраивается в терапевтических, педиатрических участках и скорой помощи. С 2019 года этими мерами поддержки воспользовались 1378 человек.