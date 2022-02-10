В Кузбассе будут судить 50-летнего мужчину, просившего интимные фото у девочки-подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, в июле прошлого года кузбассовец убедил знакомую девочку прислать ему свою интимную фотографию. Она выполнила просьбу и в соцсети отправила ему фото. Однако мужчина настойчиво повторил просьбу. Тогда подросток рассказала о знакомом матери, которая обратилась в полицию.

Во время следствия мужчина утверждал, что не знал возраста девочки. Экспертиза выявила у него диагноз: расстройство сексуальных предпочтений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.