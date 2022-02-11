Ростехнадзор выявил более 50 нарушений на ТЭЦ в Кузбассе

Фото: пресс-служба Юрмаша

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило множество нарушений на объектах Юргинской ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Внеплановые проверки прошли с 20 января по 8 февраля на ООО «Интеграл», которое эксплуатирует опасные производственные объекты ТЭЦ.

- Было выявлено 57 нарушений требований промышленной безопасности, - сказано в сообщении.

Так, выяснилось, что опасные объекты эксплуатируются без лицензии на соответствующий вид деятельности, у предприятия не заключен договор на обслуживание с аварийно-спасательными службами, неисправна защита от погасания факелов в топках котлов и другое.

Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юридического лица и должностных лиц ООО «Интеграл» были возбуждены дела об административном правонарушении.