В Кузбассе выявили 2 297 новых случаев коронавируса

В Кузбассе выявили 2297 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Кузбассе перевалило за две тысячи. По данным на утро 11 февраля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 297 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались десять пациентов с коронавирусом.

У всех десятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 488 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 113 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 89 647 выздоровели, 1 997 скончались, 21 532 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.