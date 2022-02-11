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Общество11 февраля 2022 4:26

В Кузбассе выявили 2 297 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 113 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 2297 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 2297 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Кузбассе перевалило за две тысячи. По данным на утро 11 февраля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 297 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались десять пациентов с коронавирусом.

У всех десятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 488 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 113 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 89 647 выздоровели, 1 997 скончались, 21 532 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.