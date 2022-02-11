Мэр кузбасского города предложил жителям решить судьбу разрушающегося монумента

Фото: Администрация города Юрги.

Глава Юрги Алексей Фомин предложил жителям вместе решить судьбу монумента «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции». Мэр на своей личной странице в Instagram рассказал, что по данным экспертного заключения техническое состояние монумента признано не работоспособным. Градоначальник уточнил, что разработали пять вариантов решения. Также отметил, ориентировочную стоимость работ.

В числе представленных:

Первый. Восстановить памятник в первозданном виде - стоимость проектных и реставрационных работ - 25 миллионов рублей;

Второй. Демонтировать скульптуру человека и горельефы, без сохранения -12 миллионов рублей;

Третий. Демонтировать горельефы, без сохранения - 15 миллионов рублей;

Четвертый. Демонтаж горельефов и скульптуры человека, без сохранения - 13 миллионов рублей.

Пятый. Выполнить проект благоустройства общественной территории. Обустроить зону отдыха с размещением детской игровой площадки. Монумент демонтировать. Стоимость работы определяется проектом.

В комментариях юргинцы сообщили, что детская площадка не может быть расположена на месте монумента, так рядом дорога и это небезопасно. Многие жители хотят, чтобы памятник сохранили в первозданном виде.

- «Только первый вариант, иначе этот город без прошлого», «Вариант 1. Памятник этот - это история нашего города», - отметили горожане.