В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, почему отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

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Отмена карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, связана с приходом нового штамма «омикрон», который вызывает меньше тяжелых форм. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова в ходе прямого эфира минздрава.

По словам специалиста, сейчас по всей России и, в том числе в Кузбассе доминирует вариант коронавируса «омикрон». Этот штамм более заразный, но при этом вызывает меньше тяжелых форм и госпитализаций.

- Сейчас ситуация сродни эпидемии ОРВИ и гриппа, которая была два года назад, до коронавирусной инфекции, — пояснила представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, в данный момент работать с контактными лицами также как при других штаммах не имеет смысла. Достаточно мер, которые вводились раньше при эпидемии ОРВИ и гриппа – это дезинфекция помещений, входные «фильтры» для детей, ношение масок, вакцинация.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что больные коронавирусом обязаны соблюдать самоизоляцию, не смотря на то, что соответствующее уведомление от ведомства больше не приходит.