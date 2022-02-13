В Кемерове дети отравились в бассейне парами хлора, прокуратура начала проверку

Фото: архив "КП"

В Кемерове пятеро детей госпитализированы после купания в бассейне. Предположительно они отравились парами хлора.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. По их словам, инцидент произошел в небольшом бассейне с сауной на улице Тухачевского.

- Отравились хлором, сейчас пятеро детей находятся в 3-й городской больнице с острым отравлением, - написали пользователи в соцсетях.

Прокуратура организовала проверку по данному факту. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 12 февраля около 20.00 и подтвердили, что дети находятся под наблюдением медиков. На место ЧП выехал прокурор Ленинского района.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.