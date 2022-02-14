Умер Герой Кузбасса Михаил Найдов

Скончался почетный гражданин и Герой Кузбасса Михаил Найдов. Оy умер на 90-ом году жизни.

Соболезнования родным и близким Михаила Найдова выразили в правительстве Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК

- Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал и работал с ним, кому он был дорог, - сказано в сообщении.

Михаил Найдов родился в 1932 года в селе Каменка Тяжинского района. В 1958 году окончил горный факультет Томского политехнического института. Начинал свою трудовую деятельность с шахты в Киселевске. Шахтерскому труду он отдал более 50 лет. Был директором шахты «Северная», комбината «Кузбассуголь» в Кемерове, директором шахты имени Ленина в Междуреченске, начальником комбината «Кузбассшахтострой», генеральным директором НПО «Прокопьевскгидроуголь».

Будучи с 1962 года первым секретарем Киселевского ГК КПСС, занимался вопросами промышленности, строительства, транспорта и связи. Руководил штабами по строительству шахты «Карагайлинская» и Киселевской обогатительной фабрики, был инициатором строительства Вахрушевской автобазы и пассажирского АТП. При нем вошли в строй обувная фабрика, первые в Кузбассе широкоэкранные кинотеатры «Россия» и «Искра». Михаил Иванович был председателем Федерации шахмат Кузбасса, стал одним из инициаторов создания федерации шахмат Сибирского федерального округа.