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Общество14 февраля 2022 1:23

Прокуратура Кузбасса помогла сироте получить жилье

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Прокуратура Кемеровской области помогла сироте из Прокопьевска получить законное жилье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

Юноша обратился в прокуратуру в июле 2021 года с просьбой разобраться в решении жилищного вопроса. Он ребенком остался сиротой, был включен в список на предоставление жилья, однако квартиру так и не получил.

Прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию Прокопьевска обеспечить сироту квартирой. Суд встал на сторону сироты и парню предоставили жилье - квартиру в пятиэтажном доме. В прокуратуре подчеркнули, что жилое помещение было лично проверено прокурором города на предмет соответствия требованиям жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства и противопожарным нормам.