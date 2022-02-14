Кемеровская Госавтоинспекция напомнила о запрете на въезд грузовиков в город в период снегопадов

Кемеровская Госавтоинспекция напомнила о запрете на въезд транзитных грузовиков в город в период неблагоприятных погодных условий. Ограничение действует во время сильных снегопадов продолжительностью более часа.

Ограничительные меры введены с 20 ноября до 15 апреля. Они распространяются на транспорт массой более 15 тонн и длиной, превышающей 10 метров. Въезд для таких грузовиков ограничен с 6.30 до 09.00 и с 17.00 до 20.00 часов. Для фур на въездах в город организованы специальные стоянки. Кроме того, водители грузовиков могут объехать Кемерово через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск - Томск), Р 398 (Новосибирск - Томск), 1Р 400 (Томск - Мариинск).

По словам заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Сергея Белова, цель таких мер - освободить городские магистрали в период их максимальной загруженности во время неблагоприятных погодных условий.