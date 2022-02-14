Пациенты кузбасской больницы больше часа лежали с трупом в одной палате: комментарий главврача

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В междуреченской городской больнице пациенты больше часа вынуждены были находиться в палате с погибшим мужчиной. Главврач медучреждения Алишер Баховудинов прокомментировал инцидент.

Один из пациентов опубликовал в соцсетях видео из больницы. В ролике он рассказал, что лежит в палате № 9 терапевтического отделения с сахарным диабетом после перенесенного коронавируса. В его палате скончался мужчина, и больше часа никто не мог забрать его тело.

Ситуацию прокомментировал главврач больницы Алишер Баховудинов. По его словам, после публикации видео в учреждении организована служебная проверка.

- Через полтора часа после констатации смерти пациента, тело было перевезено в МОРГ. Вчера была создана комиссия, которая в ходе проверки даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации, - отметил Алишер Баховудинов.

Он также сообщил, что совместно с заместителем министра здравоохранения Кузбасса встретился с автором видео и принес ему извинения.