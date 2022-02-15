В Кузбассе хозяин собаки, укусившей ребенка за лицо, заплатит 30 тысяч

Фото: архив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новокузнецке хозяина собаки, которая укусила ребенка за лицо, суд обязал заплатить 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в районе дома № 38 по улице Новоселов. На семилетнюю девочку напала собака породы хаски и укусила ее. У ребенка была диагностирована укушенная рана лица 3 степени. Родители девочки обратились за помощью в прокуратуру. Ведомство подало заявление в суд о компенсации морального вреда.

Суд утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым хозяина собаки обязали выплатить семье пострадавшей 30 тысяч рублей.