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Происшествия15 февраля 2022 1:15

Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на кузбасской трассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

На трассе Кемерово-Новокузнецк произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В результате аварии серьезно пострадала женщина, сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

ДТП произошло на 91-ом километре трассы в вечернее время. По предварительным данным женщина не справилась с управлением, наехала на препятствие и затем опрокинулась. В результате автолюбительница получила перелом костей таза, сотрясение головного мозга, ушиб головы. Ее госпитализировали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров Ленинске-Кузнецком.

Автомобиль в результате ДТП превратился в груду металла.