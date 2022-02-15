В Кузбассе количество госпитализированных с коронавирусом и выздоровевших за сутки в достигло баланса

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе количество людей, госпитализированных с коронавирусом, и выписанных после выздоровления за сутки почти сравнялось. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник на аппаратном совещании.

По его словам, на прошедших выходных в ковидарии поступили 272 человека, были выписаны — 270. В настоящее время в регионе развернуто 3254 койки, занято 2654 из них.

Также было отмечено, что число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом продолжает расти. При этом отмечается стабилизация ситуации по количеству вызовов скорой помощи.

По последним данным в Кузбассе прививку от коронавируса поставили 1 138 033 человека (68,9% от подлежащих вакцинации), еще 289 804 человек прошли повторную вакцинацию. Привито 1382 подростка.