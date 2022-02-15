Кузбасские спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В Юрге косуля забежала в город и попала в беду: она застряла в заборе и не смогла выбраться самостоятельно. Ей помогли спасатели местного поискового аварийно-спасательного отряда.

В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса рассказали, что животное застряло в заборе на улице 1-ая Садовая. Спасателям поступил сигнал, что требуется их помощь.

Они приехали на место и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили косулю. После этого животное отпустили в лесной массив.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса