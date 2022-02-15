«Громко разговаривал, махал руками»: в кемеровском аэропорту пьяного пассажира сняли с рейса до Москвы

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО.

В кемеровском аэропорту дебошира сняли с рейса до Москвы. При этом оказалось, что мужчина иностранец, и у него закончился срок регистрации, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Бортпроводники заметили неадекватного мужчину при посадке в самолет. У пассажира были видные признаки алкогольного опьянения: он громко разговаривал, махал руками, с трудом держал равновесие, не смог предъявить свой посадочный талон. Его попросили надеть маску, но он отказался это сделать и продолжал конфликтовать. В итоге командир воздушного судна отказал мужчине в перелете и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Транспортные полицейские доставили правонарушителя в дежурную часть. Дебоширом оказался проживающий в Москве 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- При проверке документов авиапассажира сотрудники транспортной полиции установили, что в декабре прошлого года у него закончился срок регистрации и он нарушает режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составили административные протоколы сразу по четырем статьям: появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.