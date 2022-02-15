В Кузбассе за сутки 2 437 человек заболели коронавирусом, девять пациентов скончались

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2 437 случаев COVID-19 - на 35 больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе утром 15 февраля.

За сутки скончались девять пациентов. У всех них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Тайге, Белове, Юрге. Самой молодой жертвой коронавируса за минувшие сутки стала 51-летняя женщина из Тайги. У нее болезнь протекала на фоне ожирения.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирус выявлен у 122 703 человек, из них 93 458 вылечились (за последние сутки выписано - 1786 пациентов), 2 030 скончались.