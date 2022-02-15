Кемеровчанин пожаловался на собачьи фекалии под окном

Житель Кемерова пожаловался властям на собачьи фекалии во дворе под его окном на проспекте Октябрьском (в районе пересечения с проспектом Ленинградским). Обращение мужчины опубликовано на сайте «Кузбасс-Онлайн».

Фото: Кузбасс-Онлайн

- Лежат экскременты под окнами, управляющая компания не следит за порядком. Прошу принять меры по уборке придомовой территории, - написал горожанин.

Он также опубликовал снимки, на которых видны продукты жизнедеятельности собак.

Администрация сайта пояснила, что уборку за собаками на территориях общего пользования должны осуществлять владельцы животных. Кроме того, хозяева собак должны не допускать выгул животных вне мест, разрешенных для этого.

- Содержание газонной части домов управляющими организации осуществляется УК в весенний период, после схода снега. Дополнительно сообщаем: контроль за исполнением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляет Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово (просп. Шахтеров, д. 20 тел. 64-11-58), - пояснили в администрации.

В комментариях горожане отметили, что территорий для выгула собак в городе не так уж и много. Другие пользователи попросили не «переводить стрелки».

- Завел собаку - отвечай за ее действия! Нагадила собака - убери за ней! Хочешь площадку для выгула - создай свою заявку, напиши свое обращение, - сказано в сообщении горожанина.