В Шерегеше после пожара в гостинице оштрафовали технического директора компании

В Шерегеше после ЧП в гостинице оштрафовали директора компании из-за нарушений законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В начале января 2022 года в Шерегеше загорелось здание отеля, от огня серьезно пострадала крыша постройки. Прокуратура Таштагола заинтересовалась происшествием и вместе с сотрудниками ГУ МЧС Кузбасса проверила, как в гостинице соблюдались требования пожарной безопасности.

Выяснилось, что арендатор сгоревшего отеля не отремонтировал котельную, допустил к работе на ней человека, не прошедшего специальное обучение, и не провел очистку дымохода перед началом отопительного сезона. Все это привело к возникновению пожара.

Прокурор вынес директору ООО «ГешГрупп» представление об устранении нарушений. Кроме того, технический директор общества привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере шести тысяч рублей.