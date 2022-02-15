В Кузбассе мать и дочь работали курьерами по продаже наркотиков

В Прокопьевске мать и дочь будут судить за торговлю синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Двух женщин - 42 и 19 лет - задержали осенью 2021 года. В автомобиле прокопчанок оказалась оптовая партия синтетического наркотика, расфасованного по сверткам для продажи. Еще часть запрещенных веществ полицейские обнаружили в квартире у матери и дочери. Общая масса наркотика составила более 360 граммов.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Следователи установили, что мать и дочь работали курьерами онлайн-магазина по продаже наркотиков. Они забирали оптовые партии запрещенных веществ в одном из парков в Новокузнецке, перевозили их в Прокопьевск и продавали через так называемые «закладки». За работу женщины получали оплату они в виде криптовалюты.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. В качестве максимальной меры наказания санкции статьи обвинения предусматривают пожизненное лишение свободы.