Закрыто: график работы Почты России в Кемерове повеселил горожан

Горожане обсуждают фотографию с графиком работы отделения Почты России в Кемерове, на котором каждый день вместо времени работы написано «Закрыто». Снимок был опубликован в соцсетях.

Согласно объявлению, которое появилась на дверях отделения, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев, 132, рабочих дней у Почты России нет. Напротив каждого дня недели, с понедельника по воскресенье, написано одно слово - «закрыто». Сообщается, что такое расписание действует с 8 по 19 февраля.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонаткте

- В связи с больничным сотрудников, - поясняется в объявлении, - Все отправления возможно будет получить после открытия.

Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети. «А у почты России это нормально», «они дистанционно работают», «это самая лучшая работа в мире», «опять закрылись?», «они с 6 декабря типа работают, но ни разу не попала туда», пишут пользователи.

Снимок прокомментировал официальный представитель Почты России в социальных сетях. Он пояснил, что данное отделение временно не работает и предложил уточнить график работы отделений на сайте организации.