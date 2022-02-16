В Кузбассе за сутки у 2 505 человек выявили коронавирус, восемь пациентов скончались

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За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2 505 случаев COVID-19 (днем ранее 2 437), 2 415 пациентов выписано. Об этом сообщили в оперштабе утром 15 февраля.

За сутки скончались восемь человек: шесть мужчин и две женщины. У всех них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Белове, Мысках.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирус зарегистрирован у 125 208 человек, из них 95 873 вылечились, 2 038 умерли.