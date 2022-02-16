В Кузбассе будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на пять миллионов рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе будут судить группу телефонных мошенников, которые работали по схеме «родственник в беде». На счету трех жителей Прокопьевска 16 преступлений, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инициатором преступной схемы выступил 24-летний молодой человек. Он нашел в одном из мессенджеров объявление о нелегальном «заработке» и подыскал себе двух подельников.

Мужчины выбирали своих жертв среди людей пожилого возраста. Один из мошенников звонил, представлялся сыном или внуком и сообщал, что попал в ДТП. После этого с пенсионерами общался псевдосотрудник правоохранительных органов, который убеждал передать деньги за освобождение родственника от ответственности. К потерпевшим отправляли курьеров, которые забирали деньги.

Всего от действий мошенников пострадали 16 жителей Кузбасса из Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и Междуреченска. Общая сумма причиненного им ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Сейчас дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, им, скорее всего, придется вернуть украденные деньги - все потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. На имущество мошенников наложен арест.