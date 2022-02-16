Житель Кузбасса опубликовал в соцсетях фото с оружием и машиной и был наказан

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Житель Кузбасса опубликовал в соцсетях фото с предметом, похожим на огнестрельное оружие, и тонированным автомобилем. Полиция заинтересовались снимками и нашла этого мужчину, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Внимание полицейских привлекло не только оружие, но и автомобиль - он был тонирован с нарушением установленных требований, а регистрационные знаки на нем были другого государства.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины - им оказался 30-летний ранее судимый житель Полысаево. Его машину Toyota Crown Majesta остановили инспекторы ГИБДД. За рулем сидел знакомый мужчина, не внесенный в полис ОСАГО.

Полицейские составили в отношении жителя Полысаева два административных протокола (из-за тонированных стекол и несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности). Саму машину пометили на спецстоянку для проведения дальнейшей проверки: номерные знаки вызвали подозрения у полицейских.

Оружия, на котором мужчина позировал на фото в соцсети, у жителя Полысаева не нашли. Сам он пояснил, что на снимке в руках держит полноразмерный макет охотничьего карабина, который на время брал у знакомого.