За год в АПК утроилось количество сделок по слиянию и поглощению

В среднесрочной перспективе объемы сделок M&A в АПК будут только расти.

Россельхозбанк представил оценку рынка слияний и поглощений в АПК за 2021 год и дал прогноз развития направления в новом году по отрасли в целом и по отдельным подотраслям. Несмотря на рост геополитической напряженности, иностранные инвесторы сохранили интерес к российскому рынку АПК.

-Объём сделок M&A в сельском хозяйстве и пищевой промышленности России за 11 месяцв 2021 гоа составил 1 млрд долларов, что втрое больше показателя за предыдущий год, - сказал заместитель директора Департамента крупного бизнеса РСХБ Дмитрий Бронников.

Ключевыми сделками остался выкуп проблемных и предпроблемных активов в виде имущества или прав требований, по итогам 2021 года на такие сделки пришлось около половины всего объёма сделок.

По словам Дмитрия Бронникова, основными участниками на рынке M&A сделок в АПК остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые проявляют наибольший интерес к растениеводческим активам и к инфраструктуре (элеваторы, порты, транспорт). Параллельно возрастает и интерес к рынку АПК со стороны новых инвесторов, среди которых встречаются, например, представители металлургии и телекоммуникаций. Их привлекает рост маржинальности АПК за последние два года, а наибольший интерес представляют растениеводческие активы, чья маржинальность может достигать 50% от выручки.

В среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, объемы сделок M&A в АПК будут только расти. Они ожидаются не только в растиениводстве, но и в молочной отрасли, свиноводстве, птицеводстве, мясопереработке и тепличном хозяйстве.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).