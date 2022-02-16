Март в Кузбассе будет теплее обычного

Среднемесячная температура в первом месяце весны ожидается в пределах от - 3 до - 7 градусов. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на первый месяц весны в регионе.

Его озвучила директор Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории Юлия Зайцева на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в администрации южной столицы Кузбасса

По предварительным прогнозам синоптиков, в марте ожидается среднемесячная температура от - 3 до - 7 градусов, что выше нормы на два-три градуса. В первой декаде марта колебание температуры воздуха ночью составит от - 4 до -7 градусов, днем от -5 до +5 градусов, во второй и третьей декаде ночные температуры будут варьироваться от - 2 до - 12 градусов, дневные от - 7 до + 6 градусов. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы - от 8 до 22 миллиметров.