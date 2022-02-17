Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 0:32

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,0

Анастасия СЕРГЕЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло ночью в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Сейсмособытие было зафиксировано 17 февраля в 2:21 по местному времени. Эпицентр находился в точке с координатами 54.76 широты и 86.36 долготы – это в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. В эпицентре сила подземного толчка составила 3,4.

Тип события обозначен как «earthquake», что значит, что землетрясение носило природный характер.