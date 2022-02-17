В Кузбассе будут судить студента, который сел пьяным за руль и спровоцировал массовое ДТП

В Ленинске-Кузнецком будут судить 22-летнего студента, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой водитель «Ниссан Тиида» не заметил остановившиеся на красный свет автомобиль «Ниссан Санни» и врезался в него. Тот откинуло на впереди стоящий «Фольксваген Поло», также «зацепили» «Субару». В результате аварии один из водителей получил тяжелые травмы.

Освидетельствование показало превышение допустимого уровня алкоголя в организме виновника аварии. Выяснилось, что накануне ДТП молодой человек выпивал, после чего сел за руль машины своей матери и решил прокатиться по городу, однако не справился с управлением и спровоцировал автоаварию.

Сейчас дело направлено в суд. Студенту грозит до семи лет лишения свободы.