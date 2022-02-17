В Кузбассе мужчина случайно убил пожилую женщину и теперь пойдет под суд

Фото: архив "КП"

В Кемерове будут судить 44-летнего мужчину, который стал причиной смерти матери своей сожительницы. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, вечером мужчина, будучи нетрезв, почистил печь и выставил металлическое ведро с горячей золой на веранду дома. Из-за высокой температуры зольных остатков в доме начался пожар. Мужчина пошел к соседям, чтобы вызвать спасателей. При этом в жилище осталась 70-летняя мать его сожительницы, которая не могла ходить из-за болезни ног.

Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь и после обнаружили в доме тело женщины. Мужчине предъявили обвинении по статье УК о причинении смерти по неосторожности. Он сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.

Сейчас дело передано в суд.