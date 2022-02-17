В массовой аварии на выезде из Кемерова погибли четыре человека, еще трое пострадали

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В массовом ДТП на трассе в сторону Кедровки погибли четыре человека, еще трое были травмированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 6.30 на 298-м км трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом. Затем легковой автомобиль отбросило на «Газель», а после на Mitsubishi Outlander.

- В результате водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия, водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД.

Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с «Газелью», участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. Погиб водитель иномарки, его пассажир был травмирован.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП.