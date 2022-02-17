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Звезды17 февраля 2022 6:03

«Человек-оркестр»: глава Кемерова поздравил с днем рождения Евгения Гришковца

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил с днем рождения писателя и драматурга Евгения Гришковца, которому сегодня, 17 февраля, исполняется 55 лет. Поздравление опубликовано в Instagram главы города.

Фото: инстаграм Ильи Середюка

Фото: инстаграм Ильи Середюка

- «Человек-оркестр», безгранично талантливый, с неуемной творческой энергией Евгений Валерьевич успешно реализовался во многих видах искусства. Он обладатель престижных театральных премий, драматург, режиссер, актер, музыкант, писатель, телеведущий... - написал Илья Середюк.

Он напомнил, что наш земляк был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество спектаклей, сыгранных одним человеком за один день. На фестивале «Золотая маска» за 8,5 часов Гришковец показал пять своих моноспектаклей.

Глава Кемерова назвал Гришковца «самобытным и харизматичным» и поблагодарил его за дружбу с городом, творческие проекты и яркие впечатления.

- Желаю вдохновения, здоровья, воплощения задуманного! - написал Илья Середюк.